HUIZ: Huize Holding Limited - American Depositary Shares
3.21 USD 0.15 (4.90%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HUIZ hat sich für heute um 4.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.13 bis zu einem Hoch von 3.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Huize Holding Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.13 3.59
Jahresspanne
1.50 10.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.06
- Eröffnung
- 3.13
- Bid
- 3.21
- Ask
- 3.51
- Tief
- 3.13
- Hoch
- 3.59
- Volumen
- 155
- Tagesänderung
- 4.90%
- Monatsänderung
- 27.38%
- 6-Monatsänderung
- 19.78%
- Jahresänderung
- -15.53%
