HUIZ: Huize Holding Limited - American Depositary Shares
3.06 USD 0.79 (20.52%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HUIZ de hoy ha cambiado un -20.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.95, mientras que el máximo ha alcanzado 3.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Huize Holding Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HUIZ News
- 5 acciones en el foco este viernes: ADBE, RH, HUIZ, IBEX y FEIM | Benzinga España
- Huize Holding Limited (HUIZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Transcripción del informe de resultados: Huize registra un fuerte crecimiento en el segundo trimestre de 2025, la acción se dispara
- Huize reporta fuerte crecimiento en 2T 2025, acciones se disparan
- Earnings call transcript: Huize sees strong Q2 2025 growth, stock surges
- Why Huize Holding Stock Is Gaining Friday - Huize Holding (NASDAQ:HUIZ)
- Earnings call transcript: Huize Holding reports Q1 2025 growth amid AI push
- Citi cuts Huize stock rating, lowers price target to $2.30
- Huize (HUIZ) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Huize Holding Limited Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Huize Holding Limited to Report First Quarter 2025 Financial Results on June 6, 2025
- Huize Holding Limited (HUIZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
2.95 3.72
Rango anual
1.50 10.58
- Cierres anteriores
- 3.85
- Open
- 3.60
- Bid
- 3.06
- Ask
- 3.36
- Low
- 2.95
- High
- 3.72
- Volumen
- 256
- Cambio diario
- -20.52%
- Cambio mensual
- 21.43%
- Cambio a 6 meses
- 14.18%
- Cambio anual
- -19.47%
