통화 / HUIZ
HUIZ: Huize Holding Limited - American Depositary Shares
3.40 USD 0.19 (5.92%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HUIZ 환율이 오늘 5.92%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.22이고 고가는 3.57이었습니다.
Huize Holding Limited - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUIZ News
- 금요일 주목해야 할 주식: 어도비, RH, 후이쩌 홀딩, 아이벡스 및 프리퀀시 일렉트로닉스
- Huize Holding Limited (HUIZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 후이즈, 2025년 2분기 실적 호조에 주가 급등
- Earnings call transcript: Huize sees strong Q2 2025 growth, stock surges
- Why Huize Holding Stock Is Gaining Friday - Huize Holding (NASDAQ:HUIZ)
- Earnings call transcript: Huize Holding reports Q1 2025 growth amid AI push
- Citi cuts Huize stock rating, lowers price target to $2.30
- Huize (HUIZ) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Huize Holding Limited Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Huize Holding Limited to Report First Quarter 2025 Financial Results on June 6, 2025
- Huize Holding Limited (HUIZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
3.22 3.57
년간 변동
1.50 10.58
- 이전 종가
- 3.21
- 시가
- 3.25
- Bid
- 3.40
- Ask
- 3.70
- 저가
- 3.22
- 고가
- 3.57
- 볼륨
- 96
- 일일 변동
- 5.92%
- 월 변동
- 34.92%
- 6개월 변동
- 26.87%
- 년간 변동율
- -10.53%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K