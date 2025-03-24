Valute / HUIZ
HUIZ: Huize Holding Limited - American Depositary Shares
3.40 USD 0.19 (5.92%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HUIZ ha avuto una variazione del 5.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.22 e ad un massimo di 3.57.
Segui le dinamiche di Huize Holding Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.22 3.57
Intervallo Annuale
1.50 10.58
- Chiusura Precedente
- 3.21
- Apertura
- 3.25
- Bid
- 3.40
- Ask
- 3.70
- Minimo
- 3.22
- Massimo
- 3.57
- Volume
- 96
- Variazione giornaliera
- 5.92%
- Variazione Mensile
- 34.92%
- Variazione Semestrale
- 26.87%
- Variazione Annuale
- -10.53%
20 settembre, sabato