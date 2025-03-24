QuotazioniSezioni
HUIZ: Huize Holding Limited - American Depositary Shares

3.40 USD 0.19 (5.92%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HUIZ ha avuto una variazione del 5.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.22 e ad un massimo di 3.57.

Segui le dinamiche di Huize Holding Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.22 3.57
Intervallo Annuale
1.50 10.58
Chiusura Precedente
3.21
Apertura
3.25
Bid
3.40
Ask
3.70
Minimo
3.22
Massimo
3.57
Volume
96
Variazione giornaliera
5.92%
Variazione Mensile
34.92%
Variazione Semestrale
26.87%
Variazione Annuale
-10.53%
