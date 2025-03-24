Валюты / HUIZ
HUIZ: Huize Holding Limited - American Depositary Shares
3.85 USD 0.32 (9.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HUIZ за сегодня изменился на 9.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.35, а максимальная — 3.94.
Следите за динамикой Huize Holding Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.35 3.94
Годовой диапазон
1.50 10.58
- Предыдущее закрытие
- 3.53
- Open
- 3.38
- Bid
- 3.85
- Ask
- 4.15
- Low
- 3.35
- High
- 3.94
- Объем
- 224
- Дневное изменение
- 9.07%
- Месячное изменение
- 52.78%
- 6-месячное изменение
- 43.66%
- Годовое изменение
- 1.32%
