HLIT: Harmonic Inc
10.49 USD 0.46 (4.59%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HLITの今日の為替レートは、4.59%変化しました。日中、通貨は1あたり10.13の安値と10.50の高値で取引されました。
Harmonic Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HLIT News
- CommScope Rides on Strength in ANS Segment: Will it Persist?
- Harmonic launches central management system for hybrid streaming
- Globoplay adopts Harmonic’s tech for Brazilian football streaming
- Harmonic Analysts Slash Their Forecasts After Q2 Earnings - Harmonic (NASDAQ:HLIT)
- Harmonic Inc stock hits 52-week low at 7.85 USD
- Whirlpool Posts Downbeat Earnings, Joins Harmonic, Stanley Black & Decker And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fulcrum Therapeutics (NASDAQ:FULC), Exelixis (NASDAQ:EXEL)
- Needham lowers Harmonic stock price target to $12 on cable spending slowdown
- Harmonic Posts Q2 Profit Up 11%
- Harmonic Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HLIT)
- Harmonic Inc. (HLIT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Harmonic Q2 2025 beats expectations, stock rises
- Robinhood’s Bhatt sells $42.6m in shares through living trust
- Harmonic (HLIT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Harmonic shares plunge as Q3 guidance falls short of expectations
- Harmonic Q2 2025 slides: mixed results amid strategic positioning for 2026 growth
- Harmonic earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Morgan Stanley Humanoid 100 list up 11.1% since inception, outperforming indices
- Third Harmonic Bio to delist from Nasdaq and announces liquidation distribution
- Robinhood’s Tenev sells $39.3 million in shares
- Robinhood’s Tenev sells $11.6 million in shares
- Robinhood Markets stock hits all-time high at 100.92 USD
- Harmonic: More Price Slippage This Year, But Could Soar In 2026 (NASDAQ:HLIT)
- Harmonic raises $100 million to advance mathematical AI model Aristotle
1日のレンジ
10.13 10.50
1年のレンジ
7.80 16.70
- 以前の終値
- 10.03
- 始値
- 10.19
- 買値
- 10.49
- 買値
- 10.79
- 安値
- 10.13
- 高値
- 10.50
- 出来高
- 1.629 K
- 1日の変化
- 4.59%
- 1ヶ月の変化
- 10.30%
- 6ヶ月の変化
- 9.38%
- 1年の変化
- -27.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K