Valute / HLIT
HLIT: Harmonic Inc
10.21 USD 0.28 (2.67%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HLIT ha avuto una variazione del -2.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.16 e ad un massimo di 10.49.
Segui le dinamiche di Harmonic Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.16 10.49
Intervallo Annuale
7.80 16.70
- Chiusura Precedente
- 10.49
- Apertura
- 10.49
- Bid
- 10.21
- Ask
- 10.51
- Minimo
- 10.16
- Massimo
- 10.49
- Volume
- 1.298 K
- Variazione giornaliera
- -2.67%
- Variazione Mensile
- 7.36%
- Variazione Semestrale
- 6.47%
- Variazione Annuale
- -29.78%
20 settembre, sabato