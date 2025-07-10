QuotazioniSezioni
HLIT: Harmonic Inc

10.21 USD 0.28 (2.67%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HLIT ha avuto una variazione del -2.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.16 e ad un massimo di 10.49.

Segui le dinamiche di Harmonic Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.16 10.49
Intervallo Annuale
7.80 16.70
Chiusura Precedente
10.49
Apertura
10.49
Bid
10.21
Ask
10.51
Minimo
10.16
Massimo
10.49
Volume
1.298 K
Variazione giornaliera
-2.67%
Variazione Mensile
7.36%
Variazione Semestrale
6.47%
Variazione Annuale
-29.78%
