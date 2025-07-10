Валюты / HLIT
HLIT: Harmonic Inc
9.99 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HLIT за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.88, а максимальная — 10.02.
Следите за динамикой Harmonic Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HLIT
- Harmonic launches central management system for hybrid streaming
- Globoplay adopts Harmonic’s tech for Brazilian football streaming
- Harmonic Analysts Slash Their Forecasts After Q2 Earnings - Harmonic (NASDAQ:HLIT)
- Harmonic Inc stock hits 52-week low at 7.85 USD
- Whirlpool Posts Downbeat Earnings, Joins Harmonic, Stanley Black & Decker And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fulcrum Therapeutics (NASDAQ:FULC), Exelixis (NASDAQ:EXEL)
- Needham lowers Harmonic stock price target to $12 on cable spending slowdown
- Harmonic Posts Q2 Profit Up 11%
- Harmonic Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HLIT)
- Harmonic Inc. (HLIT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Harmonic Q2 2025 beats expectations, stock rises
- Harmonic (HLIT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Harmonic shares plunge as Q3 guidance falls short of expectations
- Harmonic Q2 2025 slides: mixed results amid strategic positioning for 2026 growth
- Harmonic earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Harmonic: More Price Slippage This Year, But Could Soar In 2026 (NASDAQ:HLIT)
Дневной диапазон
9.88 10.02
Годовой диапазон
7.80 16.70
- Предыдущее закрытие
- 10.00
- Open
- 9.97
- Bid
- 9.99
- Ask
- 10.29
- Low
- 9.88
- High
- 10.02
- Объем
- 1.555 K
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 5.05%
- 6-месячное изменение
- 4.17%
- Годовое изменение
- -31.29%
