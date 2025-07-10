Divisas / HLIT
HLIT: Harmonic Inc
10.03 USD 0.04 (0.40%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HLIT de hoy ha cambiado un 0.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.95, mientras que el máximo ha alcanzado 10.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Harmonic Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HLIT News
- CommScope Rides on Strength in ANS Segment: Will it Persist?
- Harmonic launches central management system for hybrid streaming
- Globoplay adopts Harmonic’s tech for Brazilian football streaming
- Harmonic Analysts Slash Their Forecasts After Q2 Earnings - Harmonic (NASDAQ:HLIT)
- Harmonic Inc stock hits 52-week low at 7.85 USD
- Whirlpool Posts Downbeat Earnings, Joins Harmonic, Stanley Black & Decker And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fulcrum Therapeutics (NASDAQ:FULC), Exelixis (NASDAQ:EXEL)
- Needham lowers Harmonic stock price target to $12 on cable spending slowdown
- Harmonic Posts Q2 Profit Up 11%
- Harmonic Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HLIT)
- Harmonic Inc. (HLIT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Harmonic Q2 2025 beats expectations, stock rises
- Harmonic (HLIT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Harmonic shares plunge as Q3 guidance falls short of expectations
- Harmonic Q2 2025 slides: mixed results amid strategic positioning for 2026 growth
- Harmonic earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Harmonic: More Price Slippage This Year, But Could Soar In 2026 (NASDAQ:HLIT)
Rango diario
9.95 10.22
Rango anual
7.80 16.70
- Cierres anteriores
- 9.99
- Open
- 10.02
- Bid
- 10.03
- Ask
- 10.33
- Low
- 9.95
- High
- 10.22
- Volumen
- 1.695 K
- Cambio diario
- 0.40%
- Cambio mensual
- 5.47%
- Cambio a 6 meses
- 4.59%
- Cambio anual
- -31.02%
