货币 / HLIT
HLIT: Harmonic Inc
9.99 USD 0.01 (0.10%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HLIT汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点9.88和高点10.02进行交易。
关注Harmonic Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HLIT新闻
- CommScope Rides on Strength in ANS Segment: Will it Persist?
- Harmonic launches central management system for hybrid streaming
- Globoplay adopts Harmonic’s tech for Brazilian football streaming
- Harmonic Analysts Slash Their Forecasts After Q2 Earnings - Harmonic (NASDAQ:HLIT)
- Harmonic Inc stock hits 52-week low at 7.85 USD
- Whirlpool Posts Downbeat Earnings, Joins Harmonic, Stanley Black & Decker And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fulcrum Therapeutics (NASDAQ:FULC), Exelixis (NASDAQ:EXEL)
- Needham lowers Harmonic stock price target to $12 on cable spending slowdown
- Harmonic Posts Q2 Profit Up 11%
- Harmonic Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HLIT)
- Harmonic Inc. (HLIT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Harmonic Q2 2025 beats expectations, stock rises
- Harmonic (HLIT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Harmonic shares plunge as Q3 guidance falls short of expectations
- Harmonic Q2 2025 slides: mixed results amid strategic positioning for 2026 growth
- Harmonic earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Third Harmonic Bio to delist from Nasdaq and announces liquidation distribution
- Harmonic: More Price Slippage This Year, But Could Soar In 2026 (NASDAQ:HLIT)
日范围
9.88 10.02
年范围
7.80 16.70
- 前一天收盘价
- 10.00
- 开盘价
- 9.97
- 卖价
- 9.99
- 买价
- 10.29
- 最低价
- 9.88
- 最高价
- 10.02
- 交易量
- 1.555 K
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 5.05%
- 6个月变化
- 4.17%
- 年变化
- -31.29%
