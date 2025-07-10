Währungen / HLIT
HLIT: Harmonic Inc
10.41 USD 0.08 (0.76%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HLIT hat sich für heute um -0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.41 bis zu einem Hoch von 10.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Harmonic Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HLIT News
- CommScope Rides on Strength in ANS Segment: Will it Persist?
- Harmonic launches central management system for hybrid streaming
- Globoplay adopts Harmonic’s tech for Brazilian football streaming
- Harmonic Analysts Slash Their Forecasts After Q2 Earnings - Harmonic (NASDAQ:HLIT)
- Harmonic Inc stock hits 52-week low at 7.85 USD
- Whirlpool Posts Downbeat Earnings, Joins Harmonic, Stanley Black & Decker And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fulcrum Therapeutics (NASDAQ:FULC), Exelixis (NASDAQ:EXEL)
- Needham lowers Harmonic stock price target to $12 on cable spending slowdown
- Harmonic Posts Q2 Profit Up 11%
- Harmonic Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HLIT)
- Harmonic Inc. (HLIT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Harmonic Q2 2025 beats expectations, stock rises
- Robinhood’s Bhatt sells $42.6m in shares through living trust
- Harmonic (HLIT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Harmonic shares plunge as Q3 guidance falls short of expectations
- Harmonic Q2 2025 slides: mixed results amid strategic positioning for 2026 growth
- Harmonic earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Morgan Stanley Humanoid 100 list up 11.1% since inception, outperforming indices
- Third Harmonic Bio to delist from Nasdaq and announces liquidation distribution
- Robinhood’s Tenev sells $39.3 million in shares
- Robinhood’s Tenev sells $11.6 million in shares
- Robinhood Markets stock hits all-time high at 100.92 USD
- Harmonic: More Price Slippage This Year, But Could Soar In 2026 (NASDAQ:HLIT)
- Harmonic raises $100 million to advance mathematical AI model Aristotle
Tagesspanne
10.41 10.49
Jahresspanne
7.80 16.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.49
- Eröffnung
- 10.49
- Bid
- 10.41
- Ask
- 10.71
- Tief
- 10.41
- Hoch
- 10.49
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- -0.76%
- Monatsänderung
- 9.46%
- 6-Monatsänderung
- 8.55%
- Jahresänderung
- -28.40%
