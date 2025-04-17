クォートセクション
通貨 / GPCR
GPCR: Structure Therapeutics Inc - American Depositary Shares

23.23 USD 1.58 (7.30%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GPCRの今日の為替レートは、7.30%変化しました。日中、通貨は1あたり21.83の安値と23.45の高値で取引されました。

Structure Therapeutics Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

GPCR News

1日のレンジ
21.83 23.45
1年のレンジ
13.24 44.40
以前の終値
21.65
始値
22.09
買値
23.23
買値
23.53
安値
21.83
高値
23.45
出来高
2.261 K
1日の変化
7.30%
1ヶ月の変化
20.99%
6ヶ月の変化
34.43%
1年の変化
-47.06%
