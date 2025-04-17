CotationsSections
GPCR
GPCR: Structure Therapeutics Inc - American Depositary Shares

23.58 USD 0.35 (1.51%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GPCR a changé de 1.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.70 et à un maximum de 23.75.

Suivez la dynamique Structure Therapeutics Inc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
22.70 23.75
Range Annuel
13.24 44.40
Clôture Précédente
23.23
Ouverture
23.22
Bid
23.58
Ask
23.88
Plus Bas
22.70
Plus Haut
23.75
Volume
2.138 K
Changement quotidien
1.51%
Changement Mensuel
22.81%
Changement à 6 Mois
36.46%
Changement Annuel
-46.26%
