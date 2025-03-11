Валюты / GPCR
GPCR: Structure Therapeutics Inc - American Depositary Shares
21.79 USD 1.59 (7.87%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GPCR за сегодня изменился на 7.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.04, а максимальная — 21.80.
Следите за динамикой Structure Therapeutics Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GPCR
Дневной диапазон
20.04 21.80
Годовой диапазон
13.24 44.40
- Предыдущее закрытие
- 20.20
- Open
- 20.04
- Bid
- 21.79
- Ask
- 22.09
- Low
- 20.04
- High
- 21.80
- Объем
- 2.000 K
- Дневное изменение
- 7.87%
- Месячное изменение
- 13.49%
- 6-месячное изменение
- 26.10%
- Годовое изменение
- -50.34%
