GPCR: Structure Therapeutics Inc - American Depositary Shares

21.79 USD 1.59 (7.87%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GPCR за сегодня изменился на 7.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.04, а максимальная — 21.80.

Дневной диапазон
20.04 21.80
Годовой диапазон
13.24 44.40
Предыдущее закрытие
20.20
Open
20.04
Bid
21.79
Ask
22.09
Low
20.04
High
21.80
Объем
2.000 K
Дневное изменение
7.87%
Месячное изменение
13.49%
6-месячное изменение
26.10%
Годовое изменение
-50.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.