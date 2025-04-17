QuotazioniSezioni
GPCR: Structure Therapeutics Inc - American Depositary Shares

23.58 USD 0.35 (1.51%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GPCR ha avuto una variazione del 1.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.70 e ad un massimo di 23.75.

Segui le dinamiche di Structure Therapeutics Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.70 23.75
Intervallo Annuale
13.24 44.40
Chiusura Precedente
23.23
Apertura
23.22
Bid
23.58
Ask
23.88
Minimo
22.70
Massimo
23.75
Volume
2.138 K
Variazione giornaliera
1.51%
Variazione Mensile
22.81%
Variazione Semestrale
36.46%
Variazione Annuale
-46.26%
