GPCR: Structure Therapeutics Inc - American Depositary Shares
23.58 USD 0.35 (1.51%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GPCR ha avuto una variazione del 1.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.70 e ad un massimo di 23.75.
Segui le dinamiche di Structure Therapeutics Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GPCR News
Intervallo Giornaliero
22.70 23.75
Intervallo Annuale
13.24 44.40
- Chiusura Precedente
- 23.23
- Apertura
- 23.22
- Bid
- 23.58
- Ask
- 23.88
- Minimo
- 22.70
- Massimo
- 23.75
- Volume
- 2.138 K
- Variazione giornaliera
- 1.51%
- Variazione Mensile
- 22.81%
- Variazione Semestrale
- 36.46%
- Variazione Annuale
- -46.26%
20 settembre, sabato