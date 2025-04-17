货币 / GPCR
GPCR: Structure Therapeutics Inc - American Depositary Shares
22.13 USD 0.34 (1.56%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GPCR汇率已更改1.56%。当日，交易品种以低点21.49和高点22.52进行交易。
关注Structure Therapeutics Inc - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GPCR新闻
- Cantor Fitzgerald重申Structure Therapeutics股票评级为增持
- Structure Therapeutics stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald
- JMP重申Structure Therapeutics评级，引用积极安全数据
- Structure Therapeutics stock rating reiterated by JMP, citing positive safety data
- GLP-1 Oral Frontier: Novo Nordisk And Eli Lilly’s 100-Year Duel Enters Its Next Chapter
- This Under-the-Radar Healthcare Stock Could Soar in 2026
- Structure Therapeutics stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Factbox-Top pharma companies work to launch first weight-loss pill
- New Obesity Drugs May See Premium Pricing Undermined By Underwhelming Data - Eli Lilly (NYSE:LLY)
- Structure Therapeutics: Key Milestones Dead Ahead (NASDAQ:GPCR)
- Why Are Weight-Loss Stocks Gaining Thursday? - Viking Therapeutics (NASDAQ:VKTX), Novo Nordisk (NYSE:NVO), Structure Therapeutics (NASDAQ:GPCR), Terns Pharma (NASDAQ:TERN)
- Eli Lilly Dives 14% On A Shocking Obesity Setback, Sending Its Rivals Flying
- Structure Therapeutics stock price target lowered to $90 at Guggenheim
- Structure Therapeutics stock price target lowered to $87 at JMP
- Structure Therapeutics stock initiated with Buy rating at Clear Street
- Structure Therapeutics stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald
- Structure Therapeutics stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Structure Therapeutics stock maintains JMP rating ahead of key data
- Structure Therapeutics Announces Two Late-Breaking Poster Presentations at the American Diabetes Association 85th Scientific Sessions Including New Preclinical Data for Oral Small Molecule Amylin Agon
- Structure Therapeutics: Why Aleniglipron's Path To Market Remains Treacherous (GPCR)
- Structure Therapeutics to Participate in Multiple Upcoming Healthcare Investor Conferences
- Eli Lilly Rockets 15% After Solidifying Its Lead For A Weight-Loss Pill
- uniQure, Hertz Global, Eli Lilly And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Eli Lilly Soars as Oral Diabetes Pill Hits Targets in Phase 3
日范围
21.49 22.52
年范围
13.24 44.40
- 前一天收盘价
- 21.79
- 开盘价
- 21.79
- 卖价
- 22.13
- 买价
- 22.43
- 最低价
- 21.49
- 最高价
- 22.52
- 交易量
- 863
- 日变化
- 1.56%
- 月变化
- 15.26%
- 6个月变化
- 28.07%
- 年变化
- -49.57%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值