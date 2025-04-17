Moedas / GPCR
GPCR: Structure Therapeutics Inc - American Depositary Shares
22.27 USD 0.62 (2.86%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GPCR para hoje mudou para 2.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.83 e o mais alto foi 22.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Structure Therapeutics Inc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GPCR Notícias
- Cantor Fitzgerald reitera classificação de ações da Structure Therapeutics
- Structure Therapeutics stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald
- JMP reitera classificação de ações da Structure Therapeutics, citando dados positivos de segurança
- Structure Therapeutics stock rating reiterated by JMP, citing positive safety data
- GLP-1 Oral Frontier: Novo Nordisk And Eli Lilly’s 100-Year Duel Enters Its Next Chapter
- This Under-the-Radar Healthcare Stock Could Soar in 2026
- Structure Therapeutics stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Factbox-Top pharma companies work to launch first weight-loss pill
- New Obesity Drugs May See Premium Pricing Undermined By Underwhelming Data - Eli Lilly (NYSE:LLY)
- Structure Therapeutics: Key Milestones Dead Ahead (NASDAQ:GPCR)
- Why Are Weight-Loss Stocks Gaining Thursday? - Viking Therapeutics (NASDAQ:VKTX), Novo Nordisk (NYSE:NVO), Structure Therapeutics (NASDAQ:GPCR), Terns Pharma (NASDAQ:TERN)
- Eli Lilly Dives 14% On A Shocking Obesity Setback, Sending Its Rivals Flying
- Structure Therapeutics stock price target lowered to $90 at Guggenheim
- Structure Therapeutics stock price target lowered to $87 at JMP
- Structure Therapeutics stock initiated with Buy rating at Clear Street
- Structure Therapeutics stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald
- Structure Therapeutics stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Structure Therapeutics stock maintains JMP rating ahead of key data
- Structure Therapeutics Announces Two Late-Breaking Poster Presentations at the American Diabetes Association 85th Scientific Sessions Including New Preclinical Data for Oral Small Molecule Amylin Agon
- Structure Therapeutics: Why Aleniglipron's Path To Market Remains Treacherous (GPCR)
- Structure Therapeutics to Participate in Multiple Upcoming Healthcare Investor Conferences
- Eli Lilly Rockets 15% After Solidifying Its Lead For A Weight-Loss Pill
- uniQure, Hertz Global, Eli Lilly And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Eli Lilly Soars as Oral Diabetes Pill Hits Targets in Phase 3
Faixa diária
21.83 22.29
Faixa anual
13.24 44.40
- Fechamento anterior
- 21.65
- Open
- 22.09
- Bid
- 22.27
- Ask
- 22.57
- Low
- 21.83
- High
- 22.29
- Volume
- 84
- Mudança diária
- 2.86%
- Mudança mensal
- 15.99%
- Mudança de 6 meses
- 28.88%
- Mudança anual
- -49.25%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh