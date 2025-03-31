通貨 / GORV
GORV: Lazydays Holdings Inc
2.16 USD 0.33 (13.25%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GORVの今日の為替レートは、-13.25%変化しました。日中、通貨は1あたり2.15の安値と2.41の高値で取引されました。
Lazydays Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GORV News
- Lazydays株、Campers Inn RVによる買収発表で急騰
- Lazydays stock soars after acquisition announcement by Campers Inn RV
- Lazydays Holdings amends waiver on credit agreement, extends deadline
- Lazydays reports narrower Q2 loss as margins improve
- Lazydays Holdings regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- Upcoming Stock Splits This Week (July 14 to July 18) – Stay Invested - TipRanks.com
- Lazydays implements 1-for-30 reverse stock split to regain Nasdaq compliance
- Lazydays announces 1-for-30 reverse stock split to regain Nasdaq compliance
- Ron Fleming appointed permanent CEO of Lazydays RV
- LAZYDAYS AND RON HOOVER RV & MARINE ENTER INTO AGREEMENT FOR TULSA, OK STORE LOCATION
- Lazydays completes transactions to boost liquidity, reduce debt
- LAZYDAYS AND GENERAL RV COMPLETE LONGMONT, COLORADO TRANSACTION
- LAZYDAYS AND GENERAL RV COMPLETE FT. PIERCE, FLORIDA TRANSACTION
- LAZYDAYS AND GENERAL RV COMPLETE MESA, ARIZONA TRANSACTION
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Lazydays appoints new CAO; directors resign
- LAZYDAYS REPORTS FIRST QUARTER 2025 FINANCIAL RESULTS
- Lazydays stock rises over 4% as Q1 loss narrows, revenue beats estimates
- Lazydays Holdings, Inc. (GORV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Lazydays Narrows Net Loss, Plans Store Divestitures To Refocus Amid Tough Q4 - Lazydays Hldgs (NASDAQ:GORV)
1日のレンジ
2.15 2.41
1年のレンジ
0.13 8.15
- 以前の終値
- 2.49
- 始値
- 2.41
- 買値
- 2.16
- 買値
- 2.46
- 安値
- 2.15
- 高値
- 2.41
- 出来高
- 392
- 1日の変化
- -13.25%
- 1ヶ月の変化
- -27.76%
- 6ヶ月の変化
- 535.29%
- 1年の変化
- 47.95%
