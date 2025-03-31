货币 / GORV
GORV: Lazydays Holdings Inc
2.57 USD 0.49 (16.01%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GORV汇率已更改-16.01%。当日，交易品种以低点2.46和高点2.87进行交易。
关注Lazydays Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GORV新闻
- Lazydays股价在宣布被Campers Inn RV收购后飙升
- Lazydays stock soars after acquisition announcement by Campers Inn RV
- Lazydays Holdings amends waiver on credit agreement, extends deadline
- Lazydays reports narrower Q2 loss as margins improve
- Lazydays Holdings regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- Upcoming Stock Splits This Week (July 14 to July 18) – Stay Invested - TipRanks.com
- Lazydays implements 1-for-30 reverse stock split to regain Nasdaq compliance
- Lazydays announces 1-for-30 reverse stock split to regain Nasdaq compliance
- Ron Fleming appointed permanent CEO of Lazydays RV
- LAZYDAYS AND RON HOOVER RV & MARINE ENTER INTO AGREEMENT FOR TULSA, OK STORE LOCATION
- Lazydays completes transactions to boost liquidity, reduce debt
- LAZYDAYS AND GENERAL RV COMPLETE LONGMONT, COLORADO TRANSACTION
- LAZYDAYS AND GENERAL RV COMPLETE FT. PIERCE, FLORIDA TRANSACTION
- LAZYDAYS AND GENERAL RV COMPLETE MESA, ARIZONA TRANSACTION
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Lazydays appoints new CAO; directors resign
- LAZYDAYS REPORTS FIRST QUARTER 2025 FINANCIAL RESULTS
- Lazydays stock rises over 4% as Q1 loss narrows, revenue beats estimates
- Lazydays Holdings, Inc. (GORV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Lazydays Narrows Net Loss, Plans Store Divestitures To Refocus Amid Tough Q4 - Lazydays Hldgs (NASDAQ:GORV)
日范围
2.46 2.87
年范围
0.13 8.15
- 前一天收盘价
- 3.06
- 开盘价
- 2.83
- 卖价
- 2.57
- 买价
- 2.87
- 最低价
- 2.46
- 最高价
- 2.87
- 交易量
- 727
- 日变化
- -16.01%
- 月变化
- -14.05%
- 6个月变化
- 655.88%
- 年变化
- 76.03%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值