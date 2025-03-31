Валюты / GORV
GORV: Lazydays Holdings Inc
3.06 USD 0.61 (24.90%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GORV за сегодня изменился на 24.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.46, а максимальная — 6.74.
Следите за динамикой Lazydays Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GORV
Дневной диапазон
2.46 6.74
Годовой диапазон
0.13 8.15
- Предыдущее закрытие
- 2.45
- Open
- 2.50
- Bid
- 3.06
- Ask
- 3.36
- Low
- 2.46
- High
- 6.74
- Объем
- 37.908 K
- Дневное изменение
- 24.90%
- Месячное изменение
- 2.34%
- 6-месячное изменение
- 800.00%
- Годовое изменение
- 109.59%
