GORV: Lazydays Holdings Inc
2.13 USD 0.03 (1.39%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GORV hat sich für heute um -1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.06 bis zu einem Hoch von 2.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lazydays Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.06 2.28
Jahresspanne
0.13 8.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.16
- Eröffnung
- 2.28
- Bid
- 2.13
- Ask
- 2.43
- Tief
- 2.06
- Hoch
- 2.28
- Volumen
- 109
- Tagesänderung
- -1.39%
- Monatsänderung
- -28.76%
- 6-Monatsänderung
- 526.47%
- Jahresänderung
- 45.89%
