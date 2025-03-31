KurseKategorien
Währungen / GORV
GORV: Lazydays Holdings Inc

2.13 USD 0.03 (1.39%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GORV hat sich für heute um -1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.06 bis zu einem Hoch von 2.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lazydays Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
2.06 2.28
Jahresspanne
0.13 8.15
Vorheriger Schlusskurs
2.16
Eröffnung
2.28
Bid
2.13
Ask
2.43
Tief
2.06
Hoch
2.28
Volumen
109
Tagesänderung
-1.39%
Monatsänderung
-28.76%
6-Monatsänderung
526.47%
Jahresänderung
45.89%
