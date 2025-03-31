Devises / GORV
GORV: Lazydays Holdings Inc
2.10 USD 0.06 (2.78%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GORV a changé de -2.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.05 et à un maximum de 2.28.
Suivez la dynamique Lazydays Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GORV Nouvelles
- Le cours de l’action Lazydays s’envole après l’annonce d’acquisition par Campers Inn RV
- Lazydays stock soars after acquisition announcement by Campers Inn RV
- Lazydays Holdings amends waiver on credit agreement, extends deadline
- Lazydays reports narrower Q2 loss as margins improve
- Lazydays Holdings regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- Upcoming Stock Splits This Week (July 14 to July 18) – Stay Invested - TipRanks.com
- Lazydays implements 1-for-30 reverse stock split to regain Nasdaq compliance
- Lazydays announces 1-for-30 reverse stock split to regain Nasdaq compliance
- Ron Fleming appointed permanent CEO of Lazydays RV
- LAZYDAYS AND RON HOOVER RV & MARINE ENTER INTO AGREEMENT FOR TULSA, OK STORE LOCATION
- Lazydays completes transactions to boost liquidity, reduce debt
- LAZYDAYS AND GENERAL RV COMPLETE LONGMONT, COLORADO TRANSACTION
- LAZYDAYS AND GENERAL RV COMPLETE FT. PIERCE, FLORIDA TRANSACTION
- LAZYDAYS AND GENERAL RV COMPLETE MESA, ARIZONA TRANSACTION
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Lazydays appoints new CAO; directors resign
- LAZYDAYS REPORTS FIRST QUARTER 2025 FINANCIAL RESULTS
- Lazydays stock rises over 4% as Q1 loss narrows, revenue beats estimates
- Lazydays Holdings, Inc. (GORV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Lazydays Narrows Net Loss, Plans Store Divestitures To Refocus Amid Tough Q4 - Lazydays Hldgs (NASDAQ:GORV)
Range quotidien
2.05 2.28
Range Annuel
0.13 8.15
- Clôture Précédente
- 2.16
- Ouverture
- 2.28
- Bid
- 2.10
- Ask
- 2.40
- Plus Bas
- 2.05
- Plus Haut
- 2.28
- Volume
- 333
- Changement quotidien
- -2.78%
- Changement Mensuel
- -29.77%
- Changement à 6 Mois
- 517.65%
- Changement Annuel
- 43.84%
20 septembre, samedi