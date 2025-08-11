通貨 / GENI
GENI: Genius Sports Limited
12.58 USD 0.32 (2.61%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GENIの今日の為替レートは、2.61%変化しました。日中、通貨は1あたり12.23の安値と12.62の高値で取引されました。
Genius Sports Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GENI News
- Genius Sports acquires Sports Innovation Lab to expand media business
- Roth/MKM、ジーニアス・スポーツ株を「買い」で新規カバー、目標株価16ドル
- Roth/MKM initiates Genius Sports stock with Buy rating, $16 price target
- Genius Sports stock price target raised to $13 from $11 at UBS
- Benchmark raises Genius Sports stock price target to $16 on FanHub growth
- Genius Sports at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Insights
- Cathie Wood Loads Up Figma After 20% Stock Crash
- Genius Sports Limited (GENI) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Cathie Wood Unloads DraftKings. NFL Season Prompts This Target Raise.
- Genius Sports at Citi’s 2025 Conference: Growth and Strategic Insights
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, buys FIGMA stock and sells GENIUS SPORTS
- Genius Sports stock hits 52-week high at 13.27 USD
- Genius Sports stock rises ahead of scheduled 2025 Investor Day
- Here’s Voss Capital’s Update on Genius Sports (GENI)
- Genius Sports stock hits 52-week high at $13.11
- Genius Sports Limited (GENI) Maintains Strong Momentum with Recent Favorable Developments
- Cathie Wood Sells Roku Stock, Doubles Down on Biotech Bets - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, selling ROKU, buying PAGERDUTY stock
- Genius Sports Stock: The Moat Isn't As Big As Thought, But Some Ceiling Could Be (GENI)
- Cathie Wood’s ARK buys Robinhood, CRISPR, sells Genius Sports stock
- Genius Sports stock hits 52-week high at $13.10
- CRWV and RBLX: Cathie Wood Invests Over $27 Million in Tech Stocks - TipRanks.com
- Choice Equities Capital Q2 2025 Letter
- Genius Sports stock hits 52-week high at 12.45 USD
1日のレンジ
12.23 12.62
1年のレンジ
6.72 13.72
- 以前の終値
- 12.26
- 始値
- 12.26
- 買値
- 12.58
- 買値
- 12.88
- 安値
- 12.23
- 高値
- 12.62
- 出来高
- 6.846 K
- 1日の変化
- 2.61%
- 1ヶ月の変化
- 0.48%
- 6ヶ月の変化
- 25.05%
- 1年の変化
- 59.64%
