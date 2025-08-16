Divisas / GENI
GENI: Genius Sports Limited
12.26 USD 0.01 (0.08%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GENI de hoy ha cambiado un -0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.08, mientras que el máximo ha alcanzado 12.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Genius Sports Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GENI News
- Roth/MKM inicia cobertura de Genius Sports con calificación de Compra y precio objetivo de 16 dólares
- Roth/MKM inicia cobertura de Genius Sports con calificación Comprar y objetivo de $16
- Objetivo de precio de Genius Sports elevado a 13 dólares desde 11 dólares en UBS
- Benchmark eleva el precio objetivo de Genius Sports a 16 dólares por el crecimiento de FanHub
- Genius Sports at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Insights
- Cathie Wood Loads Up Figma After 20% Stock Crash
- Genius Sports Limited (GENI) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Cathie Wood Unloads DraftKings. NFL Season Prompts This Target Raise.
- Genius Sports at Citi’s 2025 Conference: Growth and Strategic Insights
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, buys FIGMA stock and sells GENIUS SPORTS
- Genius Sports stock hits 52-week high at 13.27 USD
- Genius Sports stock rises ahead of scheduled 2025 Investor Day
- Here’s Voss Capital’s Update on Genius Sports (GENI)
- Genius Sports stock hits 52-week high at $13.11
- Genius Sports Limited (GENI) Maintains Strong Momentum with Recent Favorable Developments
- Cathie Wood Sells Roku Stock, Doubles Down on Biotech Bets - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, selling ROKU, buying PAGERDUTY stock
- Genius Sports Stock: The Moat Isn't As Big As Thought, But Some Ceiling Could Be (GENI)
- Cathie Wood’s ARK buys Robinhood, CRISPR, sells Genius Sports stock
- Genius Sports stock hits 52-week high at $13.10
- CRWV and RBLX: Cathie Wood Invests Over $27 Million in Tech Stocks - TipRanks.com
Rango diario
12.08 12.35
Rango anual
6.72 13.72
- Cierres anteriores
- 12.27
- Open
- 12.33
- Bid
- 12.26
- Ask
- 12.56
- Low
- 12.08
- High
- 12.35
- Volumen
- 7.703 K
- Cambio diario
- -0.08%
- Cambio mensual
- -2.08%
- Cambio a 6 meses
- 21.87%
- Cambio anual
- 55.58%
