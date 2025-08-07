货币 / GENI
GENI: Genius Sports Limited
12.29 USD 0.02 (0.16%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GENI汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点12.08和高点12.35进行交易。
关注Genius Sports Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GENI新闻
- Roth/MKM给Genius Sports股票评级为买入，目标价16美元
- Genius Sports stock price target raised to $13 from $11 at UBS
- Benchmark raises Genius Sports stock price target to $16 on FanHub growth
- Genius Sports at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Insights
- Cathie Wood Loads Up Figma After 20% Stock Crash
- Genius Sports Limited (GENI) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Cathie Wood Unloads DraftKings. NFL Season Prompts This Target Raise.
- Genius Sports at Citi’s 2025 Conference: Growth and Strategic Insights
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, buys FIGMA stock and sells GENIUS SPORTS
- Genius Sports stock hits 52-week high at 13.27 USD
- Genius Sports stock rises ahead of scheduled 2025 Investor Day
- Here’s Voss Capital’s Update on Genius Sports (GENI)
- Genius Sports stock hits 52-week high at $13.11
- Genius Sports Limited (GENI) Maintains Strong Momentum with Recent Favorable Developments
- Cathie Wood Sells Roku Stock, Doubles Down on Biotech Bets - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, selling ROKU, buying PAGERDUTY stock
- Genius Sports Stock: The Moat Isn't As Big As Thought, But Some Ceiling Could Be (GENI)
- Cathie Wood’s ARK buys Robinhood, CRISPR, sells Genius Sports stock
- Genius Sports stock hits 52-week high at $13.10
- CRWV and RBLX: Cathie Wood Invests Over $27 Million in Tech Stocks - TipRanks.com
- Choice Equities Capital Q2 2025 Letter
- Genius Sports stock hits 52-week high at 12.45 USD
- Guggenheim raises Genius Sports stock price target to $16 on strong outlook
日范围
12.08 12.35
年范围
6.72 13.72
- 前一天收盘价
- 12.27
- 开盘价
- 12.33
- 卖价
- 12.29
- 买价
- 12.59
- 最低价
- 12.08
- 最高价
- 12.35
- 交易量
- 6.500 K
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- -1.84%
- 6个月变化
- 22.17%
- 年变化
- 55.96%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值