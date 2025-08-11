시세섹션
통화 / GENI
주식로 돌아가기

GENI: Genius Sports Limited

12.78 USD 0.20 (1.59%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

GENI 환율이 오늘 1.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.49이고 고가는 12.80이었습니다.

Genius Sports Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GENI News

일일 변동 비율
12.49 12.80
년간 변동
6.72 13.72
이전 종가
12.58
시가
12.62
Bid
12.78
Ask
13.08
저가
12.49
고가
12.80
볼륨
4.611 K
일일 변동
1.59%
월 변동
2.08%
6개월 변동
27.04%
년간 변동율
62.18%
20 9월, 토요일