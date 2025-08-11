통화 / GENI
GENI: Genius Sports Limited
12.78 USD 0.20 (1.59%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GENI 환율이 오늘 1.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.49이고 고가는 12.80이었습니다.
Genius Sports Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GENI News
일일 변동 비율
12.49 12.80
년간 변동
6.72 13.72
- 이전 종가
- 12.58
- 시가
- 12.62
- Bid
- 12.78
- Ask
- 13.08
- 저가
- 12.49
- 고가
- 12.80
- 볼륨
- 4.611 K
- 일일 변동
- 1.59%
- 월 변동
- 2.08%
- 6개월 변동
- 27.04%
- 년간 변동율
- 62.18%
20 9월, 토요일