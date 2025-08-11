QuotazioniSezioni
GENI: Genius Sports Limited

12.78 USD 0.20 (1.59%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GENI ha avuto una variazione del 1.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.49 e ad un massimo di 12.80.

Segui le dinamiche di Genius Sports Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.49 12.80
Intervallo Annuale
6.72 13.72
Chiusura Precedente
12.58
Apertura
12.62
Bid
12.78
Ask
13.08
Minimo
12.49
Massimo
12.80
Volume
4.611 K
Variazione giornaliera
1.59%
Variazione Mensile
2.08%
Variazione Semestrale
27.04%
Variazione Annuale
62.18%
21 settembre, domenica