GENI: Genius Sports Limited
12.51 USD 0.07 (0.56%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GENI hat sich für heute um -0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.49 bis zu einem Hoch von 12.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Genius Sports Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
12.49 12.78
Jahresspanne
6.72 13.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.58
- Eröffnung
- 12.62
- Bid
- 12.51
- Ask
- 12.81
- Tief
- 12.49
- Hoch
- 12.78
- Volumen
- 1.256 K
- Tagesänderung
- -0.56%
- Monatsänderung
- -0.08%
- 6-Monatsänderung
- 24.35%
- Jahresänderung
- 58.76%
