GENI: Genius Sports Limited
12.27 USD 0.19 (1.52%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GENI за сегодня изменился на -1.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.09, а максимальная — 12.41.
Следите за динамикой Genius Sports Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GENI
- Roth/MKM присваивает акциям Genius Sports рейтинг "Покупать" с целевой ценой $16
- Roth/MKM initiates Genius Sports stock with Buy rating, $16 price target
- Genius Sports stock price target raised to $13 from $11 at UBS
- Benchmark raises Genius Sports stock price target to $16 on FanHub growth
- Genius Sports at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Insights
- Cathie Wood Loads Up Figma After 20% Stock Crash
- Genius Sports Limited (GENI) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Cathie Wood Unloads DraftKings. NFL Season Prompts This Target Raise.
- Genius Sports at Citi’s 2025 Conference: Growth and Strategic Insights
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, buys FIGMA stock and sells GENIUS SPORTS
- Genius Sports stock hits 52-week high at 13.27 USD
- Genius Sports stock rises ahead of scheduled 2025 Investor Day
- Here’s Voss Capital’s Update on Genius Sports (GENI)
- Genius Sports stock hits 52-week high at $13.11
- Genius Sports Limited (GENI) Maintains Strong Momentum with Recent Favorable Developments
- Cathie Wood Sells Roku Stock, Doubles Down on Biotech Bets - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, selling ROKU, buying PAGERDUTY stock
- Genius Sports Stock: The Moat Isn't As Big As Thought, But Some Ceiling Could Be (GENI)
- Cathie Wood’s ARK buys Robinhood, CRISPR, sells Genius Sports stock
- Genius Sports stock hits 52-week high at $13.10
- CRWV and RBLX: Cathie Wood Invests Over $27 Million in Tech Stocks - TipRanks.com
- Choice Equities Capital Q2 2025 Letter
- Genius Sports stock hits 52-week high at 12.45 USD
- Guggenheim raises Genius Sports stock price target to $16 on strong outlook
Дневной диапазон
12.09 12.41
Годовой диапазон
6.72 13.72
- Предыдущее закрытие
- 12.46
- Open
- 12.36
- Bid
- 12.27
- Ask
- 12.57
- Low
- 12.09
- High
- 12.41
- Объем
- 4.927 K
- Дневное изменение
- -1.52%
- Месячное изменение
- -2.00%
- 6-месячное изменение
- 21.97%
- Годовое изменение
- 55.71%
