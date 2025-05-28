通貨 / GBIO
GBIO: Generation Bio Co
5.99 USD 0.22 (3.81%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GBIOの今日の為替レートは、3.81%変化しました。日中、通貨は1あたり5.74の安値と6.03の高値で取引されました。
Generation Bio Coダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GBIO News
- Generation Bio stock price target raised to $10 from $9 at Canaccord
- JMP Securities reiterates Market Perform rating on Generation Bio stock
- Wedbush downgrades Generation Bio stock rating to Neutral amid restructuring
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Jefferies lowers Generation Bio stock price target to $12 from $40
- Generation Bio Posts 81% Q2 Revenue Drop
- Generation Bio Co. (GBIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Generation Bio to cut 90% of workforce amid strategic review
- Orchestra BioMed Holdings, Inc. (OBIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Upcoming Stock Splits This Week (July 21 to July 25) – Stay Invested - TipRanks.com
- Generation Bio to implement 1-for-10 reverse stock split
- Generation Bio to Present at the 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
1日のレンジ
5.74 6.03
1年のレンジ
0.30 6.95
- 以前の終値
- 5.77
- 始値
- 5.77
- 買値
- 5.99
- 買値
- 6.29
- 安値
- 5.74
- 高値
- 6.03
- 出来高
- 64
- 1日の変化
- 3.81%
- 1ヶ月の変化
- 0.17%
- 6ヶ月の変化
- 1293.02%
- 1年の変化
- 142.51%
