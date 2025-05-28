Divisas / GBIO
GBIO: Generation Bio Co
5.77 USD 0.18 (3.03%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GBIO de hoy ha cambiado un -3.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.72, mientras que el máximo ha alcanzado 6.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Generation Bio Co. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GBIO News
- Generation Bio stock price target raised to $10 from $9 at Canaccord
- JMP Securities reiterates Market Perform rating on Generation Bio stock
- Wedbush downgrades Generation Bio stock rating to Neutral amid restructuring
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Jefferies lowers Generation Bio stock price target to $12 from $40
- Generation Bio Posts 81% Q2 Revenue Drop
- Generation Bio Co. (GBIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Generation Bio to cut 90% of workforce amid strategic review
- Orchestra BioMed Holdings, Inc. (OBIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Upcoming Stock Splits This Week (July 21 to July 25) – Stay Invested - TipRanks.com
- Generation Bio to implement 1-for-10 reverse stock split
- Generation Bio to Present at the 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
Rango diario
5.72 6.01
Rango anual
0.30 6.95
- Cierres anteriores
- 5.95
- Open
- 5.90
- Bid
- 5.77
- Ask
- 6.07
- Low
- 5.72
- High
- 6.01
- Volumen
- 94
- Cambio diario
- -3.03%
- Cambio mensual
- -3.51%
- Cambio a 6 meses
- 1241.86%
- Cambio anual
- 133.60%
