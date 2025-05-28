Währungen / GBIO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GBIO: Generation Bio Co
5.93 USD 0.06 (1.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GBIO hat sich für heute um -1.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.81 bis zu einem Hoch von 6.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Generation Bio Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GBIO News
- Generation Bio stock price target raised to $10 from $9 at Canaccord
- JMP Securities reiterates Market Perform rating on Generation Bio stock
- Wedbush downgrades Generation Bio stock rating to Neutral amid restructuring
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Jefferies lowers Generation Bio stock price target to $12 from $40
- Generation Bio Posts 81% Q2 Revenue Drop
- Generation Bio Co. (GBIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Generation Bio to cut 90% of workforce amid strategic review
- Orchestra BioMed Holdings, Inc. (OBIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Upcoming Stock Splits This Week (July 21 to July 25) – Stay Invested - TipRanks.com
- Generation Bio to implement 1-for-10 reverse stock split
- Generation Bio to Present at the 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
Tagesspanne
5.81 6.04
Jahresspanne
0.30 6.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.99
- Eröffnung
- 5.98
- Bid
- 5.93
- Ask
- 6.23
- Tief
- 5.81
- Hoch
- 6.04
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- -1.00%
- Monatsänderung
- -0.84%
- 6-Monatsänderung
- 1279.07%
- Jahresänderung
- 140.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K