GBIO: Generation Bio Co
5.95 USD 0.36 (6.44%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GBIO за сегодня изменился на 6.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.61, а максимальная — 6.04.
Следите за динамикой Generation Bio Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GBIO
- Generation Bio stock price target raised to $10 from $9 at Canaccord
- JMP Securities reiterates Market Perform rating on Generation Bio stock
- Wedbush downgrades Generation Bio stock rating to Neutral amid restructuring
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Jefferies lowers Generation Bio stock price target to $12 from $40
- Generation Bio Posts 81% Q2 Revenue Drop
- Generation Bio Co. (GBIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Generation Bio to cut 90% of workforce amid strategic review
- Orchestra BioMed Holdings, Inc. (OBIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Upcoming Stock Splits This Week (July 21 to July 25) – Stay Invested - TipRanks.com
- Generation Bio to implement 1-for-10 reverse stock split
- Generation Bio to Present at the 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
Дневной диапазон
5.61 6.04
Годовой диапазон
0.30 6.95
- Предыдущее закрытие
- 5.59
- Open
- 5.61
- Bid
- 5.95
- Ask
- 6.25
- Low
- 5.61
- High
- 6.04
- Объем
- 80
- Дневное изменение
- 6.44%
- Месячное изменение
- -0.50%
- 6-месячное изменение
- 1283.72%
- Годовое изменение
- 140.89%
