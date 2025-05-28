Devises / GBIO
GBIO: Generation Bio Co
5.75 USD 0.24 (4.01%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GBIO a changé de -4.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.75 et à un maximum de 6.05.
Suivez la dynamique Generation Bio Co. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GBIO Nouvelles
- Generation Bio stock price target raised to $10 from $9 at Canaccord
- JMP Securities reiterates Market Perform rating on Generation Bio stock
- Wedbush downgrades Generation Bio stock rating to Neutral amid restructuring
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Jefferies lowers Generation Bio stock price target to $12 from $40
- Generation Bio Posts 81% Q2 Revenue Drop
- Generation Bio Co. (GBIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Generation Bio to cut 90% of workforce amid strategic review
- Orchestra BioMed Holdings, Inc. (OBIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Upcoming Stock Splits This Week (July 21 to July 25) – Stay Invested - TipRanks.com
- Generation Bio to implement 1-for-10 reverse stock split
- Generation Bio to Present at the 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
Range quotidien
5.75 6.05
Range Annuel
0.30 6.95
- Clôture Précédente
- 5.99
- Ouverture
- 5.98
- Bid
- 5.75
- Ask
- 6.05
- Plus Bas
- 5.75
- Plus Haut
- 6.05
- Volume
- 181
- Changement quotidien
- -4.01%
- Changement Mensuel
- -3.85%
- Changement à 6 Mois
- 1237.21%
- Changement Annuel
- 132.79%
20 septembre, samedi