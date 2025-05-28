货币 / GBIO
GBIO: Generation Bio Co
5.98 USD 0.03 (0.50%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GBIO汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点5.90和高点6.01进行交易。
关注Generation Bio Co动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GBIO新闻
- Generation Bio stock price target raised to $10 from $9 at Canaccord
- JMP Securities reiterates Market Perform rating on Generation Bio stock
- Wedbush downgrades Generation Bio stock rating to Neutral amid restructuring
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Jefferies lowers Generation Bio stock price target to $12 from $40
- Generation Bio Posts 81% Q2 Revenue Drop
- Generation Bio Co. (GBIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Generation Bio to cut 90% of workforce amid strategic review
- Orchestra BioMed Holdings, Inc. (OBIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Upcoming Stock Splits This Week (July 21 to July 25) – Stay Invested - TipRanks.com
- Generation Bio to implement 1-for-10 reverse stock split
- Generation Bio to Present at the 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
日范围
5.90 6.01
年范围
0.30 6.95
- 前一天收盘价
- 5.95
- 开盘价
- 5.90
- 卖价
- 5.98
- 买价
- 6.28
- 最低价
- 5.90
- 最高价
- 6.01
- 交易量
- 25
- 日变化
- 0.50%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 1290.70%
- 年变化
- 142.11%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值