QuotazioniSezioni
Valute / GBIO
Tornare a Azioni

GBIO: Generation Bio Co

5.75 USD 0.24 (4.01%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GBIO ha avuto una variazione del -4.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.75 e ad un massimo di 6.05.

Segui le dinamiche di Generation Bio Co. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBIO News

Intervallo Giornaliero
5.75 6.05
Intervallo Annuale
0.30 6.95
Chiusura Precedente
5.99
Apertura
5.98
Bid
5.75
Ask
6.05
Minimo
5.75
Massimo
6.05
Volume
181
Variazione giornaliera
-4.01%
Variazione Mensile
-3.85%
Variazione Semestrale
1237.21%
Variazione Annuale
132.79%
20 settembre, sabato