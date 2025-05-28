Valute / GBIO
GBIO: Generation Bio Co
5.75 USD 0.24 (4.01%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GBIO ha avuto una variazione del -4.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.75 e ad un massimo di 6.05.
Segui le dinamiche di Generation Bio Co. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- Generation Bio stock price target raised to $10 from $9 at Canaccord
- JMP Securities reiterates Market Perform rating on Generation Bio stock
- Wedbush downgrades Generation Bio stock rating to Neutral amid restructuring
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Jefferies lowers Generation Bio stock price target to $12 from $40
- Generation Bio Posts 81% Q2 Revenue Drop
- Generation Bio Co. (GBIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Generation Bio to cut 90% of workforce amid strategic review
- Orchestra BioMed Holdings, Inc. (OBIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Upcoming Stock Splits This Week (July 21 to July 25) – Stay Invested - TipRanks.com
- Generation Bio to implement 1-for-10 reverse stock split
- Generation Bio to Present at the 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
Intervallo Giornaliero
5.75 6.05
Intervallo Annuale
0.30 6.95
- Chiusura Precedente
- 5.99
- Apertura
- 5.98
- Bid
- 5.75
- Ask
- 6.05
- Minimo
- 5.75
- Massimo
- 6.05
- Volume
- 181
- Variazione giornaliera
- -4.01%
- Variazione Mensile
- -3.85%
- Variazione Semestrale
- 1237.21%
- Variazione Annuale
- 132.79%
20 settembre, sabato