통화 / GBIO
GBIO: Generation Bio Co
5.75 USD 0.24 (4.01%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GBIO 환율이 오늘 -4.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.75이고 고가는 6.05이었습니다.
Generation Bio Co 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GBIO News
- Generation Bio stock price target raised to $10 from $9 at Canaccord
- JMP Securities reiterates Market Perform rating on Generation Bio stock
- Wedbush downgrades Generation Bio stock rating to Neutral amid restructuring
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Jefferies lowers Generation Bio stock price target to $12 from $40
- Generation Bio Posts 81% Q2 Revenue Drop
- Generation Bio Co. (GBIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Generation Bio to cut 90% of workforce amid strategic review
- Orchestra BioMed Holdings, Inc. (OBIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Upcoming Stock Splits This Week (July 21 to July 25) – Stay Invested - TipRanks.com
- Generation Bio to implement 1-for-10 reverse stock split
- Generation Bio to Present at the 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
일일 변동 비율
5.75 6.05
년간 변동
0.30 6.95
- 이전 종가
- 5.99
- 시가
- 5.98
- Bid
- 5.75
- Ask
- 6.05
- 저가
- 5.75
- 고가
- 6.05
- 볼륨
- 181
- 일일 변동
- -4.01%
- 월 변동
- -3.85%
- 6개월 변동
- 1237.21%
- 년간 변동율
- 132.79%
20 9월, 토요일