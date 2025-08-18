クォートセクション
通貨 / EA
EA: Electronic Arts Inc

173.17 USD 0.42 (0.24%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EAの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり172.00の安値と174.77の高値で取引されました。

Electronic Arts Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
172.00 174.77
1年のレンジ
115.21 180.90
以前の終値
173.59
始値
172.93
買値
173.17
買値
173.47
安値
172.00
高値
174.77
出来高
5.653 K
1日の変化
-0.24%
1ヶ月の変化
1.86%
6ヶ月の変化
19.44%
1年の変化
20.71%
