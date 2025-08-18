通貨 / EA
EA: Electronic Arts Inc
173.17 USD 0.42 (0.24%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EAの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり172.00の安値と174.77の高値で取引されました。
Electronic Arts Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
172.00 174.77
1年のレンジ
115.21 180.90
- 以前の終値
- 173.59
- 始値
- 172.93
- 買値
- 173.17
- 買値
- 173.47
- 安値
- 172.00
- 高値
- 174.77
- 出来高
- 5.653 K
- 1日の変化
- -0.24%
- 1ヶ月の変化
- 1.86%
- 6ヶ月の変化
- 19.44%
- 1年の変化
- 20.71%
