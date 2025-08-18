Divisas / EA
EA: Electronic Arts Inc
173.59 USD 1.51 (0.88%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EA de hoy ha cambiado un 0.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 170.51, mientras que el máximo ha alcanzado 174.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Electronic Arts Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
170.51 174.24
Rango anual
115.21 180.90
- Cierres anteriores
- 172.08
- Open
- 172.22
- Bid
- 173.59
- Ask
- 173.89
- Low
- 170.51
- High
- 174.24
- Volumen
- 4.300 K
- Cambio diario
- 0.88%
- Cambio mensual
- 2.11%
- Cambio a 6 meses
- 19.73%
- Cambio anual
- 21.00%
