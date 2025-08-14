КотировкиРазделы
EA: Electronic Arts Inc

172.08 USD 0.32 (0.19%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EA за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 171.01, а максимальная — 175.56.

Новости EA

Дневной диапазон
171.01 175.56
Годовой диапазон
115.21 180.90
Предыдущее закрытие
171.76
Open
171.93
Bid
172.08
Ask
172.38
Low
171.01
High
175.56
Объем
6.045 K
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
1.22%
6-месячное изменение
18.68%
Годовое изменение
19.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.