EA: Electronic Arts Inc
172.08 USD 0.32 (0.19%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EA за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 171.01, а максимальная — 175.56.
Следите за динамикой Electronic Arts Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
171.01 175.56
Годовой диапазон
115.21 180.90
- Предыдущее закрытие
- 171.76
- Open
- 171.93
- Bid
- 172.08
- Ask
- 172.38
- Low
- 171.01
- High
- 175.56
- Объем
- 6.045 K
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 1.22%
- 6-месячное изменение
- 18.68%
- Годовое изменение
- 19.95%
