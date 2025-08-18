Moedas / EA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EA: Electronic Arts Inc
173.59 USD 1.51 (0.88%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EA para hoje mudou para 0.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 170.51 e o mais alto foi 174.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Electronic Arts Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EA Notícias
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- EVP da Electronic Arts, Schatz, vende ações no valor de US$ 205.824
- Diretora de pessoas da Electronic Arts vende ações no valor de US$ 205 mil
- Electronic Arts EVP Schatz sells $205,824 in shares
- Electronic Arts chief people officer Singh sells $205k in shares
- What Might Stock Markets Do If The FOMC Cuts Rates By Only 25 Bps (NYSEARCA:DIA)
- Fresh Video Game Data Is Positive For Roblox Stock
- RBLX Leans on AI-Powered Tools: Catalyst for Long-Term Growth?
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Roblox Trades 15% Below Its 52-Week High: How to Play the Stock?
- Take-Two Stock Jumps On Plans For College Basketball Video Game
- Roblox Expands Revenue Streams: Will Ads and IP Deals Boost Growth?
- Electronic Arts’ Miele sells $429k in stock
- Apple's Expanding Game Content to Aid Services Growth: What's Ahead?
- Why Is Electronic Arts (EA) Up 10.5% Since Last Earnings Report?
- Electronic Arts stock price target raised to $200 from $180 at Benchmark
- EA’s skate. to launch in early access on September 16
- NVIDIA, Dell Set To Report Earnings As Investors Focus On Core PCE Price Index
- Roblox vs. Electronic Arts: Which Stock Has More Upside Now?
- Oppenheimer maintains Outperform rating on Electronic Arts stock amid strong Battlefield 6 beta
- Company News for Aug 19, 2025
- Electronic Arts EVP Schatz sells $209,579 in shares
- Electronic Arts stock rises as Oppenheimer reiterates Outperform on Battlefield 6 beta success
- Macquarie Value Fund Q2 2025 Commentary
Faixa diária
170.51 174.24
Faixa anual
115.21 180.90
- Fechamento anterior
- 172.08
- Open
- 172.22
- Bid
- 173.59
- Ask
- 173.89
- Low
- 170.51
- High
- 174.24
- Volume
- 4.932 K
- Mudança diária
- 0.88%
- Mudança mensal
- 2.11%
- Mudança de 6 meses
- 19.73%
- Mudança anual
- 21.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh