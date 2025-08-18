CotationsSections
Devises / EA
Retour à Actions

EA: Electronic Arts Inc

173.09 USD 0.08 (0.05%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EA a changé de -0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 171.19 et à un maximum de 174.69.

Suivez la dynamique Electronic Arts Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EA Nouvelles

Range quotidien
171.19 174.69
Range Annuel
115.21 180.90
Clôture Précédente
173.17
Ouverture
172.85
Bid
173.09
Ask
173.39
Plus Bas
171.19
Plus Haut
174.69
Volume
8.193 K
Changement quotidien
-0.05%
Changement Mensuel
1.82%
Changement à 6 Mois
19.38%
Changement Annuel
20.65%
20 septembre, samedi