EA: Electronic Arts Inc
173.09 USD 0.08 (0.05%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EA a changé de -0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 171.19 et à un maximum de 174.69.
Suivez la dynamique Electronic Arts Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
EA Nouvelles
Range quotidien
171.19 174.69
Range Annuel
115.21 180.90
- Clôture Précédente
- 173.17
- Ouverture
- 172.85
- Bid
- 173.09
- Ask
- 173.39
- Plus Bas
- 171.19
- Plus Haut
- 174.69
- Volume
- 8.193 K
- Changement quotidien
- -0.05%
- Changement Mensuel
- 1.82%
- Changement à 6 Mois
- 19.38%
- Changement Annuel
- 20.65%
20 septembre, samedi