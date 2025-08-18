KurseKategorien
EA: Electronic Arts Inc

173.17 USD 0.42 (0.24%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EA hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 172.00 bis zu einem Hoch von 174.77 gehandelt.

Verfolgen Sie die Electronic Arts Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
172.00 174.77
Jahresspanne
115.21 180.90
Vorheriger Schlusskurs
173.59
Eröffnung
172.93
Bid
173.17
Ask
173.47
Tief
172.00
Hoch
174.77
Volumen
5.653 K
Tagesänderung
-0.24%
Monatsänderung
1.86%
6-Monatsänderung
19.44%
Jahresänderung
20.71%
