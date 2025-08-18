Währungen / EA
EA: Electronic Arts Inc
173.17 USD 0.42 (0.24%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EA hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 172.00 bis zu einem Hoch von 174.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Electronic Arts Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
172.00 174.77
Jahresspanne
115.21 180.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 173.59
- Eröffnung
- 172.93
- Bid
- 173.17
- Ask
- 173.47
- Tief
- 172.00
- Hoch
- 174.77
- Volumen
- 5.653 K
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- 1.86%
- 6-Monatsänderung
- 19.44%
- Jahresänderung
- 20.71%
