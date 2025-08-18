Dövizler / EA
EA: Electronic Arts Inc
173.09 USD 0.08 (0.05%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EA fiyatı bugün -0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 171.19 ve Yüksek fiyatı olarak 174.69 aralığında işlem gördü.
Electronic Arts Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
EA haberleri
Günlük aralık
171.19 174.69
Yıllık aralık
115.21 180.90
- Önceki kapanış
- 173.17
- Açılış
- 172.85
- Satış
- 173.09
- Alış
- 173.39
- Düşük
- 171.19
- Yüksek
- 174.69
- Hacim
- 8.193 K
- Günlük değişim
- -0.05%
- Aylık değişim
- 1.82%
- 6 aylık değişim
- 19.38%
- Yıllık değişim
- 20.65%
21 Eylül, Pazar