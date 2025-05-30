通貨 / DHAI
DHAI: DIH Holding US Inc - Class A
0.21 USD 0.02 (10.53%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DHAIの今日の為替レートは、10.53%変化しました。日中、通貨は1あたり0.19の安値と0.22の高値で取引されました。
DIH Holding US Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.19 0.22
1年のレンジ
0.12 2.93
- 以前の終値
- 0.19
- 始値
- 0.19
- 買値
- 0.21
- 買値
- 0.51
- 安値
- 0.19
- 高値
- 0.22
- 出来高
- 658
- 1日の変化
- 10.53%
- 1ヶ月の変化
- -16.00%
- 6ヶ月の変化
- -8.70%
- 1年の変化
- -88.59%
