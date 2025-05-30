Valute / DHAI
DHAI: DIH Holding US Inc - Class A
0.20 USD 0.01 (4.76%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DHAI ha avuto una variazione del -4.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.19 e ad un massimo di 0.21.
Segui le dinamiche di DIH Holding US Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DHAI News
- DIH riceve ulteriore avviso di delisting dal Nasdaq per violazione del prezzo minimo
- DIH receives additional delisting notice from Nasdaq over bid price rule
- DIH appoints Barrett Mooney to board of directors
- DIH faces delisting from Nasdaq, plans to appeal
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- DIH appoints healthcare finance veteran Scott Burell to board
- DIH appoints Dennis Streppa to board and audit committee chair
- DIH appoints stroke rehabilitation expert to scientific advisory board
- Why Sequans Communications Shares Are Trading Higher By Over 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
- DIH Holding US, Inc. amends agreement with investor
Intervallo Giornaliero
0.19 0.21
Intervallo Annuale
0.12 2.93
- Chiusura Precedente
- 0.21
- Apertura
- 0.20
- Bid
- 0.20
- Ask
- 0.50
- Minimo
- 0.19
- Massimo
- 0.21
- Volume
- 413
- Variazione giornaliera
- -4.76%
- Variazione Mensile
- -20.00%
- Variazione Semestrale
- -13.04%
- Variazione Annuale
- -89.13%
21 settembre, domenica