DHAI: DIH Holding US Inc - Class A

0.20 USD 0.01 (4.76%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DHAI ha avuto una variazione del -4.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.19 e ad un massimo di 0.21.

Segui le dinamiche di DIH Holding US Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.19 0.21
Intervallo Annuale
0.12 2.93
Chiusura Precedente
0.21
Apertura
0.20
Bid
0.20
Ask
0.50
Minimo
0.19
Massimo
0.21
Volume
413
Variazione giornaliera
-4.76%
Variazione Mensile
-20.00%
Variazione Semestrale
-13.04%
Variazione Annuale
-89.13%
