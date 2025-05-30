Валюты / DHAI
DHAI: DIH Holding US Inc - Class A
0.19 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DHAI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.18, а максимальная — 0.19.
Следите за динамикой DIH Holding US Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DHAI
- DIH appoints Barrett Mooney to board of directors
- DIH faces delisting from Nasdaq, plans to appeal
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- DIH appoints healthcare finance veteran Scott Burell to board
- DIH appoints Dennis Streppa to board and audit committee chair
- DIH appoints stroke rehabilitation expert to scientific advisory board
- Why Sequans Communications Shares Are Trading Higher By Over 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
- DIH Holding US, Inc. amends agreement with investor
Дневной диапазон
0.18 0.19
Годовой диапазон
0.12 2.93
- Предыдущее закрытие
- 0.19
- Open
- 0.19
- Bid
- 0.19
- Ask
- 0.49
- Low
- 0.18
- High
- 0.19
- Объем
- 269
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -24.00%
- 6-месячное изменение
- -17.39%
- Годовое изменение
- -89.67%
