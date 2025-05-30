Währungen / DHAI
DHAI: DIH Holding US Inc - Class A
0.20 USD 0.01 (4.76%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DHAI hat sich für heute um -4.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.19 bis zu einem Hoch von 0.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die DIH Holding US Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DHAI News
Tagesspanne
0.19 0.21
Jahresspanne
0.12 2.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.21
- Eröffnung
- 0.20
- Bid
- 0.20
- Ask
- 0.50
- Tief
- 0.19
- Hoch
- 0.21
- Volumen
- 280
- Tagesänderung
- -4.76%
- Monatsänderung
- -20.00%
- 6-Monatsänderung
- -13.04%
- Jahresänderung
- -89.13%
