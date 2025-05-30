Dövizler / DHAI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DHAI: DIH Holding US Inc - Class A
0.20 USD 0.01 (4.76%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DHAI fiyatı bugün -4.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.19 ve Yüksek fiyatı olarak 0.21 aralığında işlem gördü.
DIH Holding US Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DHAI haberleri
- DIH, hisse fiyatı kuralı nedeniyle Nasdaq’tan ek borsa kotundan çıkarma bildirimi aldı
- DIH receives additional delisting notice from Nasdaq over bid price rule
- DIH appoints Barrett Mooney to board of directors
- DIH faces delisting from Nasdaq, plans to appeal
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- DIH appoints healthcare finance veteran Scott Burell to board
- DIH appoints Dennis Streppa to board and audit committee chair
- DIH appoints stroke rehabilitation expert to scientific advisory board
- Why Sequans Communications Shares Are Trading Higher By Over 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
- DIH Holding US, Inc. amends agreement with investor
Günlük aralık
0.19 0.21
Yıllık aralık
0.12 2.93
- Önceki kapanış
- 0.21
- Açılış
- 0.20
- Satış
- 0.20
- Alış
- 0.50
- Düşük
- 0.19
- Yüksek
- 0.21
- Hacim
- 413
- Günlük değişim
- -4.76%
- Aylık değişim
- -20.00%
- 6 aylık değişim
- -13.04%
- Yıllık değişim
- -89.13%
21 Eylül, Pazar