货币 / DHAI
DHAI: DIH Holding US Inc - Class A
0.19 USD 0.00 (0.00%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DHAI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点0.19和高点0.20进行交易。
关注DIH Holding US Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DHAI新闻
- DIH appoints Barrett Mooney to board of directors
- DIH faces delisting from Nasdaq, plans to appeal
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- DIH appoints healthcare finance veteran Scott Burell to board
- DIH appoints Dennis Streppa to board and audit committee chair
- DIH appoints stroke rehabilitation expert to scientific advisory board
- Why Sequans Communications Shares Are Trading Higher By Over 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
- DIH Holding US, Inc. amends agreement with investor
日范围
0.19 0.20
年范围
0.12 2.93
- 前一天收盘价
- 0.19
- 开盘价
- 0.19
- 卖价
- 0.19
- 买价
- 0.49
- 最低价
- 0.19
- 最高价
- 0.20
- 交易量
- 189
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -24.00%
- 6个月变化
- -17.39%
- 年变化
- -89.67%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值